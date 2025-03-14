Впечатлен всеобъемлющим планом по восстановлению Карабаха - бывший премьер-министр Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Я впечатлен всеобъемлющим планом по восстановлению Карабаха.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Кыргызстана в 2014–2015 годах Джоомарт Оторбаев в ходе панельной дискуссии на тему "Восстановление во имя мира: постконфликтное развитие и региональная стабильность" в рамках XII Глобального Бакинского форума.

"Я нигде в мире не видел настолько комплексной программы. И если Азербайджан, – а я уверен, что он этого добьется, – реализует этот план системным и целенаправленным подходом, это станет не только идеальной моделью постконфликтного восстановления, но и эталоном для других регионов", - сказал он.

Оторбаев отметил, что примерно через 10 дней три президента – Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана – проведут саммит в Ферганской долине, где представят программу укрепления дружбы в регионе.

"Но теперь важно перейти к конкретным шагам. Я уверен, что пример Азербайджана, нашей братской страны, станет отличным ориентиром для того, как нам двигаться вперед", - сказал он.