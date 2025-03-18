Youtube-канала VMedia: Армянские власти не пускают своих ученых в турецкие архивы, потому что боятся правды

В новом видео Youtube-канала VMedia рассказывается о двуличии армянских властей, которые запрещают своим ученым работать в турецких архивах. https://www.youtube.com/live/tAsH-fSiAz4

Как подчеркивается в ролике, впервые указ о запрете издал бывший президент Армении, военный преступник и соучастник Ходжалинского геноцида Серж Саргсян.

Однако свергнувший его в 2018 году в результате «шашлычной революции» в 2018 Никол Пашинян запрет оставил в силе.

При этом, Пашинян недавно в буквальном смысле взорвал общественное мнение внутри Армении и в диаспоре заявлением о том, что нужно вернуть к вопросу истории «геноцида» армян. По словам Пашиняна, нужно понять, «что и почему произошло», «как и с помощью кого это было воспринято», а также «разобраться, как так получилось, что в 1939 году не было повестки «геноцида», а уже в 1950 году он появился».

Совершенно непонятно, как Пашинян собирается это сделать, если в Армении, где наладили множество структур по «изучению «геноцида» армян, не хотят слышать о настоящем исследовании темы.

Как отмечает VMedia, не разрешать учёному-историку работать в архивах – это всё равно что не давать учёному-химику или физику работать в лаборатории… Так что, нынешняя истерика вокруг заявления Пашиняна доказывает: в Армении и армянской диаспоре значительная часть политического истеблишмента продолжает преступную тактику времен Саргсяна. Поскольку понимают, что никаких доказательств «геноцида» они в турецких архивах не найдут. Зато смогут ознакомиться с правдивой картиной того, что происходило в восточных вилайетах Османской империи.

В результате, Армения, несмотря на все свои «миролюбивые» заявления, так и остаётся на Южном Кавказе в глухой изоляции. Это единственная страна среди бывших советских республик, которая до сих пор не устранила «белые пятна истории» даже после «перестройки». Страна, которая преступно держит свой народ в неведении, а значит – и в вечной злобе к своему соседу.