Губернатор штата Мэриленд подписал заявление связи с праздником Новруз

БАКУ /Trend/ - Губернатор американского штата Мэриленд Уэс Мур подписал заявление по случаю праздника Новруз.

Как передает Trend, в заявлении подчеркивается, что Новруз - древний и радостный праздник, символизирующий приход весны и обновление природы. Было отмечено, что этот праздник отмечается уже более 3000 лет и известен миллионам людей. Новруз характеризуется как праздник, олицетворяющий мир, обновление и культурное единство.

"Как и во многих странах мира, азербайджанские общины отмечают Новруз уникальными традициями - церемониями, символизирующими победу добра над злом, музыкой, танцами, праздничными трапезами и культурными мероприятиями. Штат Мэриленд гордится тем, что является домом для разнообразных общин, включая азербайджанцев, которые вносят значительный вклад в культурную, социальную и экономическую жизнь нашего штата. Празднование Новруза еще больше укрепляет нашу дружбу с азербайджанцами-американцами и их общинами. Признавая и празднуя Новруз, мы выражаем свое уважение к богатому культурному наследию Азербайджана и способствуем его популяризации", - говорится в заявлении.