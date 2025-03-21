Генсек ТЮРКСОЙ поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз через видеообращение.

Как сообщает Trend, в поздравлении говорится:

"Дорогие и уважаемые азербайджанские сестры и братья. От имени Генерального секретариата ТЮРКСОЙ и от себя лично сердечно поздравляю вас с праздником Новруз.

Праздник Новруз создает прекрасную среду для пробуждения светлых эмоций в природе и сердцах, укрепления уз искренности, доброты и братства между людьми, а также повышения их заботы и внимания друг к другу.

Поминание ушедших из жизни близких, встречи с близкими и родными, примирение поссорившихся и установление добрых взаимоотношений между людьми - прекрасная традиция Новруза, которая существует на протяжении веков.

Поздравляю каждого из вас с этим замечательным праздником! Желаю всему азербайджанскому народу крепкого здоровья, счастья и мира. С праздником, дорогой Азербайджан!".

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