Гурбангулы Бердымухамедов направил Президенту Ильхаму Алиеву поздравительное письмо

БАКУ /Trend/ - Национальный лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю праздника Новруз, сообщает во вторник Trend.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу!

Имею честь направить Вам свои сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Международного праздника Новруз!

Международный праздник Новруз, отмечаемый в дни весеннего равноденствия, является одним из древнейших культурных наследий человечества. Этот прекрасный праздник, уходящий корнями вглубь тысячелетий, является символом не только пробуждения природы, но и взаимного уважения, мирного сосуществования, взаимопонимания и трудолюбия.

Пусть этот светлый праздник будет ознаменован для Вас и для всего народа Вашей страны миром, радостью и новыми начинаниями!" - говорится в письме.