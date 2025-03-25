В МИД Азербайджана назвали утверждения Мирзояна безосновательными

БАКУ/ Trend/ - В Министерстве иностранных дел Азербайджана назвали безосновательными утверждения, озвученные главой МИД Армении Араратом Мирзояном на встрече с иранским коллегой Аббасом Арагчи.

Как сообщает Trend, об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

"Утверждения министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна, озвученные 25 марта на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Ирана Сейедом Аббасом Арагчи о том, что Азербайджан якобы выдвинул новые условия после достижения соглашения по тексту мирного договора, полностью безосновательны.

Министру иностранных дел Армении хорошо известно, что требование об устранении положения в конституции Армении, направленного против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также официальное упразднение Минской группы были среди важных тем переговорного процесса в течение последних двух с половиной лет.

Факты о территориальных претензиях Армении к Азербайджану, отраженных в Конституции, национальном законодательстве Армении, судебных исках и политических заявлениях, были представлены армянской стороне еще в мае 2023 года во время встречи в Вашингтоне. Об этом также полностью осведомлены третьи страны.

Учитывая вышеизложенное, утверждения армянской стороны о том, что Азербайджан якобы выдвигает эти условия впервые, направлены на введение в заблуждение международной общественности, и эта тактика не даст никаких результатов. Если армянская сторона заинтересована в подписании мирного соглашения, она должна без промедления внести изменения в свою Конституцию, отказавшись от территориальных претензий к Азербайджану, и не уклоняться от сотрудничества в направлении официального упразднения Минской группы", - заявил Айхан Гаджизаде.