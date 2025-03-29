Франция должна признать колониальные преступления в отношении Корсики - Франсуа Бенедетти

БАКУ /Trend/ - Франция должна признать свои колониальные преступления, в частности, в отношении Корсики, и исправить историческую несправедливость.

Как передает в субботу Trend, об этом сказал член движения за независимость "Nazione" (Корсика) Франсуа Бенедетти в ходе международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности", организованной Бакинской инициативной группой.

"Мы здесь, чтобы рассказать о проблемах, с которыми мы сталкиваемся. Но прежде всего, я здесь, чтобы выразить свою солидарность со всеми моими братьями по борьбе - с островами Карибского бассейна, Гвианой, Южным Тихоокеанским регионом и другими странами, которые страдают от французского, голландского и других видов колониализма", - отметил Франсуа Бенедетти.

Он подчеркнул, что Корсика, хотя и являлась частью Франции, все еще остается в подчиненном положении.

"Франция забрала у нас нашу историю и скрыла ее. Мы не согласны с тем, что наши предки - это галлы. Галлы никогда не ступали на Корсику. Мы видим, что это ложь, и мы боремся за восстановление нашей исторической идентичности", - сказал он.