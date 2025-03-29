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Бакинская инициативная группа и "Народный союз освобождения Гваделупы" подписали Меморандум о взаимопонимании

Политика Материалы 29 марта 2025 12:36 (UTC +04:00)
Бакинская инициативная группа и "Народный союз освобождения Гваделупы" подписали Меморандум о взаимопонимании

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Айдан Алескерли
Айдан Алескерли
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БАКУ /Trend/ - Бакинская инициативная группа и партия "Народный союз освобождения Гваделупы" подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как передает в субботу Trend, документ был подписан в рамках международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности", организованной Бакинской инициативной группой.

Меморандум подписали исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов и генеральный секретарь "Народного союза освобождения Гваделупы" Жан Жакоб Бисеп.

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