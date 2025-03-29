Бакинская инициативная группа и "Народный союз освобождения Гваделупы" подписали Меморандум о взаимопонимании

БАКУ /Trend/ - Бакинская инициативная группа и партия "Народный союз освобождения Гваделупы" подписали Меморандум о взаимопонимании.

Как передает в субботу Trend, документ был подписан в рамках международной конференции на тему "Колониализм: уничтожение религиозно-национальной идентичности", организованной Бакинской инициативной группой.

Меморандум подписали исполнительный директор Бакинской инициативной группы Аббас Аббасов и генеральный секретарь "Народного союза освобождения Гваделупы" Жан Жакоб Бисеп.