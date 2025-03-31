К сожалению, Армения продолжает политику поощрения этнической ненависти и расизма, предпринимает действия, противоречащие миру - Община Западного Азербайджана

БАКУ /Trend/ - К сожалению, вместо признания своей ответственности и принятия необходимых шагов ради достижения мира, справедливости и примирения Армения продолжает политику поощрения этнической ненависти и расизма, предпринимает действия, противоречащие миру.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев.

"Сегодня народ Азербайджана со скорбью отмечает 31 марта – День геноцида азербайджанцев. Азербайджанцы из Западного Азербайджана, ставшие жертвами тотальной этнической чистки и преступлений против человечности, совершенных Арменией, с глубоким трауром вспоминают эту дату. Массовая резня, учиненная против азербайджанцев 31 марта 1918 года в Баку, является ужасающей иллюстрацией широкомасштабного геноцида, осуществленного против нашего народа в различные периоды на исторических азербайджанских землях.

Как отмечается в Указе общенационального лидера Гейдара Алиева "О геноциде азербайджанцев", подписанном 26 марта 1998 года, геноцид против азербайджанцев проводился веками и его главной целью было уничтожение азербайджанцев как этнической группы с последующим захватом исторических азербайджанских территорий",- отмечается в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что армянские политические объединения, вооруженные формирования, а позднее – государственные органы Армении на основе этнической ненависти и расистской идеологии осуществляли систематическую политику геноцида против азербайджанцев, совершали массовые убийства в различных регионах, насильственно изгоняли азербайджанцев из их родных мест и планомерно уничтожали их культурное наследие.

"Акты геноцида против азербайджанского народа были совершены практически во всех частях исторических азербайджанских территорий. В 1918–1920 годах в Баку, Шамахы, Губе, Карабахе, Нахчыване, Лянкяране, Иреване, Зангезуре, Гёйче, Даралаязе, Сюрмели и других регионах были осуществлены массовые расправы над мусульманским населением и проведена этническая чистка.

В результате актов геноцида, жертвами которых стали сотни тысяч людей, азербайджанцы, ранее составлявшие более 80 процентов населения на территории Армении, к 1921 году стали этническим меньшинством. Проведенная в 1948–1953 и 1987–1991 годах этническая чистка завершилась полным изгнанием азербайджанцев с этих земель. На сегодняшний день в Армении не осталось ни одного азербайджанца.

Захват Арменией в 1991–1994 годах 20 процентов территории Азербайджана, совершенные на этих землях массовые убийства, изгнание 800 тысяч азербайджанцев, разрушение культурного наследия Азербайджана – все это составляющие политики геноцида.

К сожалению, вместо признания своей ответственности и принятия необходимых шагов ради достижения мира, справедливости и примирения Армения продолжает политику поощрения этнической ненависти и расизма, предпринимает действия, противоречащие миру. Совершившие такие преступления против человечности и террористические акты Гарегин Нжде, Андраник Озанян, Драстамат Канаян, Монте Мелконян и им подобные элементы героизируются, а идеология нждеизма, представляющая собой разновидность нацизма, пропагандируется на государственном уровне. Особо прискорбно, что правительство Армении не только не оказывает содействия судебному процессу, продолжающемуся в Азербайджане в связи с военными преступлениями и преступлениями против человечности, но и всеми средствами пытается ему помешать, способствуя безнаказанности.

Более того, препятствуя праву на возвращение азербайджанцев из Западного Азербайджана, Армения продолжает свою расистскую политику и стремится сохранить моноэтническую среду, сформировавшуюся в результате геноцида.

Призываем армянское государство признать свою ответственность за акты геноцида, этническую чистку, преступления против человечности и военные преступления и предпринять необходимые шаги во имя примирения. Армения должна создать условия для безопасного и достойного возвращения изгнанных оттуда азербайджанцев и восстановить разрушенное азербайджанское культурное наследие. Армения должна создать условия для безопасного и достойного возвращения изгнанных оттуда азербайджанцев и восстановить разрушенное культурное наследие Азербайджана. Также Армения должна прекратить свою политику и практику по насаждению ненависти и дискриминации в отношении азербайджанцев, передать правосудию лиц, совершивших преступления против человечности, немедленно прекратить их героизацию, снести памятники военным и политическим деятелям, террористам, участвовавшим в преступлениях против азербайджанцев, и аннулировать решения по изменению топонимов", - отмечается в заявлении Общины.

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