Предвзятый документальный фильм Deutsche Welle наглядно демонстрирует зависимость немецких СМИ от политических кругов страны - комментарий

БАКУ /Trend/ - Предвзятый документальный фильм Deutsche Welle демонстрирует, что СМИ Германии находятся под влиянием политических кругов страны.

Об этом в понедельник Trend заявил главный редактор газеты Bakı Xəbər, политолог Айдын Гулиев.

"После полной и окончательной победы Азербайджана и решения проблемы "Нагорного Карабаха", в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных в сентябре 2023 года, мы видим последовательную реакцию и комментарии ряда стран Европы, в том числе Германии, на эти процессы, основанные на необъективности, предвзятости и искажении фактов. На тот раз выступление Deutsche Welle (DW), государственного медиаоргана Германии, с таким предвзятым подходом не является для нас удивительным, так как в течение последних 3-4 лет мы регулярно сталкивались с предвзятыми реакциями как со стороны немецкого парламента, так и политических властей.

По его словам, в условиях, когда сегодня у нас есть возможность для мира в регионе, такое предвзятое толкование событий со стороны Германии не служит мирному процессу в нем, а, наоборот, еще более негативно сказывается на шансах на мир, подрывая их. Все круги, заинтересованные в обеспечении стабильности и безопасности на Южном Кавказе, должны демонстрировать подходы, направленные исключительно на поддержку мирного процесса

Кадры, отражающие жестокое изгнание азербайджанцев из Кяльбаджара, представить как сцены бегства армян в Армению — это вопиющая манипуляция, несовместимая с принципами профессиональной и объективной журналистики.

Предвзятое определение вынужденного военного варианта, к которому прибег Азербайджан для освобождения своих территорий, находившихся под оккупацией в течение 30 лет, как "недопустимого" — глубоко ошибочно. Азербайджан, соблюдая законы войны, одержал победу. А попытки создать мнение о якобы участии на стороне Азербайджана наемников из различных стран могут считаться позором для германского СМИ и должны рассматриваться как серьезный удар по мирному процессу в регионе.

Освещать поствоенные процессы в нашем регионе однобоко, основываясь исключительно на армянских источниках и комментируя так называемые "факты" с их позиции — деструктивный и предвзятый подход. Если бы они действительно хотели поддержать мир в регионе, то, наряду с армянскими комментаторами, следовало бы выслушать и позицию азербайджанских политологов. Такой подход, несомненно, оказал бы более конструктивное влияние на возможность установления прочного мира в регионе",- подчеркнул он.

Главный редактор добавил, что такой подход государственного медиаресурса Германии в очередной раз доказывает, что работа СМИ в этой стране строго по принципам журналистики — не более чем миф.

"Это очередное подтверждение того, что германские СМИ находятся под влиянием политических кругов и определенных амбициозных властей Германии в отношении событий, происходящих на Южном Кавказе. Выпуск такого репортажа и его подача в качестве «документального фильма» — это прямой удар по процессу мирного урегулирования в регионе.

Очевидно, что официальные структуры Азербайджана, в частности министерство иностранных дел, должны выразить твердую и принципиальную позицию по этому вопросу. Потому что, заявляя о поддержке мира, ряд зарубежных СМИ на деле занимают деструктивную, предвзятую позицию. В ответ должна последовать жесткая реакция от имени Азербайджанского государства, чтобы в дальнейшем европейские страны воздерживались от столь одностороннего вмешательства в дела Южного Кавказа и не подрывали мирный процесс путем манипуляции информацией. Азербайджанская общественность также ожидает решительной реакции со стороны МИД, парламента и других государственных структур", - добавил он.

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