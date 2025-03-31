Рупор пропаганды: как немецкое телевидение стало инструментом армянского реваншизма - комментарий

БАКУ /Trend/ - Показанный в эфире немецкого телевидения фильм представляет собой реваншистский проект, замаскированный под объективное расследование, однако созданный по заказу и при поддержке армянской диаспоры во Франции и организованный при содействии официального Парижа.

Об этом в понедельник Trend заявил руководитель Азербайджанского института демократии и прав человека, правозащитник Ахмед Шахидов.

"К сожалению, данный документальный фильм был показан на государственном телеканале Германии – Deutsche Welle. Впрочем, это неудивительно, поскольку в настоящее время в Баку проходят судебные процессы над лицами армянского происхождения. Государство Армения не предпринимает в этом отношении никаких шагов и, по сути, даже не собирается этого делать. Видя это, армянская диаспора, особенно во Франции, оргпнизовала показ фильма на германском телевидении, пытаясь создать путаницу и оказать давление на официальный Баку. Этот шаг был организован при содействии Франции", – отметил он.

По словам правозащитника, здесь явно прослеживается сотрудничество между Францией и Германией.

"Это далеко не первый подобный случай. В январе 2024 года на зимней сессии ПАСЕ, организованной Францией, немецкий депутат Франк Швабе добился принятия резолюции против Азербайджана. Очевидно, что и в данном случае проявляется франко-германское сотрудничество. Не случайно в фильме Франция преподносится как единственный спаситель Армении", – подчеркнул Шахидов.

Что касается содержания фильма, он отметил, что это откровенная пропаганда, содержащая одностороннюю и ложную информацию, полностью лишенную объективности и профессиональных стандартов журналистики.

"Во-первых, в фильме фальсифицируются исторические факты, несуществующие события подаются как реальность, а истины искажаются. В нем представлены армянские нарративы – например, о том, что армяне якобы проживают на Южном Кавказе на протяжении тысячелетий или являются первым христианским народом в мире. Эти сфабрикованные утверждения, которые армяне пытаются навязать международному сообществу в течение многих лет, не воспринимаются всерьёз ни в одной стране.Они фальсифицируют факты из самой недавней истории. Будь то решения, подписанные во времена Иосифа Сталина, или то, что произошло в 88-х годах прошлого века.

Кроме того, в фильме есть кадры, связанные с геноцидом и принудительной депортацией, которым подверглись азербайджанцы. Однако эти изображения, принадлежащие азербайджанцам, пытаются представить как доказательства якобы геноцида и депортации армян. Это лицемерие, откровенная фальсификация и мерзость.

Фильм также преподносит ситуацию однобоко: борьба армян в Карабахе представляется как борьба за свободу, тогда как законная борьба азербайджанцев за свою территориальную целостность трактуется как агрессия. Даже армянское государственное телевидение не подготовило столь откровенно ангажированный материал. Это демонстрирует уровень предвзятости и заказного характера фильма, показанного на германском телеканале",- сказал он.

Ахмед Шахидов подчеркнул, что данный фильм был снят исключительно по заказу армянской диаспоры, особенно реваншистских кругов.

"Сегодня, когда согласованы условия мирного договора между Арменией и Азербайджаном, когда премьер-министр, спикер парламента и министр иностранных дел Армении признают территориальную целостность Азербайджана и Карабах как его неотъемлемую часть, этот фильм идет вразрез с их заявлениями.

В фильме нет комментариев армянских официальных лиц. Кто там выступает? Сепаратист Самвел Бабаян – террорист, руки которого запятнаны кровью азербайджанского народа. Ричард Киракосян – дашнак, армянин, проживающий в Лос-Анджелесе. Посол Франции и другие французские представители.

Очевидно, что это откровенно реваншистский фильм, замаскированный под объективное расследование, но фактически подготовленный по заказу и при организационной поддержке армянской диаспоры во Франции и французских властей.

Разумеется, на это следует выразить протест. Если бы этот фильм транслировался на французском телевидении, это можно было бы как-то понять – Франция уже много лет продолжает нападки на Азербайджан.

Однако его показ на государственном телеканале Германии, страны, которая позиционирует себя как демократическая и толерантная, наносит серьезный удар по ее репутации и принципам объективности.

Естественно, что официальным лицам Германии, в первую очередь посольству Германии в Баку, должно быть направлено официальное письмо протеста.

Необходимо четко заявить, что фильм распространяет однобокие и предвзятые сведения, фальсифицирует историю, пропагандирует реваншистские идеи и предоставляет платформу для людей, поддерживающих экстремизм, терроризм и разжигание войны. Эта позиция должна быть донесена до немецкой стороны, чтобы они осознали суть ситуации.

Этот фильм – откровенный рупор пропаганды, не заслуживающий серьезного восприятия. Однако, поскольку он был показан на крупном телеканале влиятельной европейской страны, Азербайджан должен выразить решительный протест",- добавил А.Шахидов.

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