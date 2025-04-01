Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 1 апреля Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.