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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 1 апреля 2025 21:36 (UTC +04:00)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Фото: АЗЕРТАДЖ

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - 1 апреля Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
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