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На заседании ПА СНГ обсуждены модельные законопроекты (ФОТО)

Политика Материалы 2 апреля 2025 16:48 (UTC +04:00)
На заседании ПА СНГ обсуждены модельные законопроекты (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ /Trend/ - 2 апреля состоялось заседание постоянной комиссии Парламентской ассамблеи Содружества независимых государств (ПА СНГ) по социальной политике и правам человека в формате видеоконференции, в котором принял участие председатель комиссии, депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Низами Сафаров.

Об этом в среду Trend сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Отмечается, что на онлайн-заседании под председательством Низами Сафарова были обсуждены итоги IX Санкт-Петербургского международного форума труда, модельные законопроекты "Об ответственности родителей за образование и воспитание детей", "Об уполномоченном по правам ребенка", "О лекарственном обеспечении в государствах-членах СНГ" и другие вопросы, включенные в повестку дня.

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На заседании ПА СНГ обсуждены модельные законопроекты (ФОТО)
На заседании ПА СНГ обсуждены модельные законопроекты (ФОТО)
На заседании ПА СНГ обсуждены модельные законопроекты (ФОТО)
На заседании ПА СНГ обсуждены модельные законопроекты (ФОТО)
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