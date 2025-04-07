Сахиба Гафарова встретилась с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Республику Узбекистан встретилась с Президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

Об этом в понедельник Trend сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

"На встрече, состоявшейся в рамках 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза, было отмечено удовлетворение нынешним высоким уровнем отношений между двумя странами, подчеркнута особая роль президентов обеих стран в развитии отношений. Отмечая, что визиты на высшем и высоком уровнях имеют особое значение для дальнейшего развития отношений между двумя странами, было подчеркнуто, что эти визиты и тесные контакты создают широкие возможности для дальнейшего укрепления отношений между двумя дружественными и братскими странами.

В ходе беседы было выражено удовлетворение по поводу того, что парламенты двух стран также настроены на расширение взаимодействия в духе существующих дружественных и братских отношений между государствами и народами. Было отмечено, что это крайне важно для дальнейшего укрепления контактов между людьми.

Спикер Милли Меджлиса отметила, что столица Узбекистана на высоком уровне приняла 150-ю Ассамблею Межпарламентского союза, а также проинформировала о четвёртой конференции Парламентской сети Движения неприсоединения.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении пресс-службы парламента.

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