Азербайджан и Литва обсудили региональную и международную ситуацию

БАКУ /Trend/ - 14 апреля министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Литовской Республики Юлиусом Праневичусом.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе МИД Азербайджана, в ходе встречи были обсуждены азербайджано-литовские двусторонние и многосторонние отношения, региональная и международная ситуация.

Стороны отметили наличие широкого потенциала для расширения сотрудничества в таких сферах, как экономика, торговля, энергетическая безопасность и гуманитарные инициативы. Была подчёркнута важность механизма политических консультаций для обсуждения соответствующих направлений взаимодействия, а также развития партнёрства в рамках многосторонних платформ.

Джейхун Байрамов подробно проинформировал литовскую сторону о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, об усилиях по борьбе с минной угрозой, а также о ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Были доведены до сведения вызовы, стоящие на пути продвижения процесса мира и нормализации, в том числе на продолжающиеся территориальные претензии к нашей стране, содержащиеся в Конституции Армении и ряде законодательных актов, активное наращивание вооружений Арменией, а также на продолжение существования Минской группы ОБСЕ и соответствующих структур, оставшихся с периода минувшего конфликта.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В этот же день были проведены политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Литовской Республики. Со стороны Азербайджана политическими консультациями руководил заместитель министра Фариз Рзаев, а со стороны Литвы - заместитель министра иностранных дел Юлиус Праневичус.

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