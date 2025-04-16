Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Словакией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начался официальный визит первого заместителя министра обороны – начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника Керима Велиева в Словацкую Республику, совершаемый по приглашению начальника Генерального штаба Вооружённых сил этой страны генерал-лейтенанта Даниэля Змеко.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

В первый день визита состоялась официальная церемония встречи азербайджанской делегации.

На встрече начальника Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковника К.Велиева с его словацким коллегой генерал-лейтенантом Д.Змеко были обсуждены перспективы развития двустороннего военного сотрудничества, состоялся обстоятельный обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Затем генерал-полковник К.Велиев встретился с заместителем министра обороны Словакии Мартином Войташовичем.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в военной, военно-технической и в военно-образовательной областях.

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