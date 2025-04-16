Между Азербайджаном и Китаем ожидается подписание соглашения о взаимных безвизовых поездках

БАКУ /Trend/ - 16 апреля в Баку состоялось 10-е заседание азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. На заседании председательствовали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседатель комиссии Шахин Мустафаев и заместитель министра коммерции и представитель по международным торговым переговорам Китая Линь Цзи.

Как сообщает Trend, открывая заседание, заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев отметил, что переговоры в рамках межправительственной комиссии служат важной платформой для обсуждения реализации поручений глав государств, а также определения ближайших перспектив развития отношений между Азербайджаном и Китаем.

Было подчеркнуто, что благодаря усилиям Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина межгосударственные отношения между двумя странами вступили в динамичный и всесторонний этап развития. Регулярные контакты между главами стран, основанные на взаимном доверии, являются одной из основных движущих сил этого развития. Отмечено, что повышение отношений между Азербайджаном и Китаем до уровня стратегического партнерства является историческим событием. Подписанная главами государств совместная декларация формирует прочную основу для дальнейшего расширения сотрудничества между нашими странами.

Особо подчеркнуто, что сотрудничество в торгово-экономической сфере постоянно развивается, Китай является одним из основных экономических и торговых партнеров Азербайджана. В то же время отмечено, что Азербайджан также является крупнейшим торговым партнером Китая на Южном Кавказе. Тенденция роста торгового оборота между двумя странами в прошлом году составила 21% (3,7 млрд долларов). Положительная тенденция продолжилась и в первом квартале этого года, объем взаимной торговли вырос на 37 процентов, достигнув более 1 миллиарда долларов. Азербайджан, в частности, еще раз заявил о заинтересованности в расширении экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции в Китай.

Также была отмечена положительная динамика, наблюдаемая в инвестиционном сотрудничестве в отраслях промышленности, нефтегазовой, нефтехимической сфере, "зеленой" энергетике, сфере высоких технологий, инноваций и космической отрасли. Объем инвестиций из Китая в Азербайджан достиг 942 миллионов долларов США. В то же время общий объем азербайджанских инвестиций в Китай, включая вложения Государственного нефтяного фонда, составил примерно 2,1 миллиарда долларов США.

Кроме того, в рамках предстоящего визита Президента Азербайджана в Китай будет дан старт проекту локализации производства электрических автобусов в Азербайджане совместно с компанией BYD. Сотрудничество между двумя странами в области зеленой энергетики является стратегическим приоритетом. Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев отметил, что Азербайджан обладает большим потенциалом в этой области, Китай обладает широкими технологическими ресурсами и богатым опытом. Стороны считают, что совместные усилия станут залогом успешного сотрудничества в этом направлении.

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев сообщил, что успешно развивается сотрудничество в сфере транспорта и транзита. Было отмечено, что в 2024 году объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Китаем увеличился на 86% (378 тыс. тонн). Речь шла о масштабных проектах, реализуемых в Азербайджане с целью развития транспортной инфраструктуры и повышения транзитного потенциала - Бакинский международный морской торговый порт, железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс и другие транспортные коридоры. Эти проекты составляют самый короткий и эффективный маршрут из Китая в Европу и обратно. Особо были подчеркнуты широкие возможности на освобожденных территориях. Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, подробно проинформировав китайских чиновников о современных инфраструктурных проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях, и о будущих экономических перспективах, пригласил китайские компании инвестировать в эти территории. Было заявлено, что восстановление транспортно-коммуникационной системы в регионе обещает большие перспективы, а реализация Зангезурского коридора послужит миру и безопасности, а также внесет важный вклад в проект "Пояс и путь" как неотъемлемую часть Среднего коридора.

Заместитель министра коммерции и представитель по международным торговым переговорам Китая Линь Цзи подчеркнул, что его страна придает особое значение экономическим связям с Азербайджаном. Отметив заинтересованность Китая в расширении объемов импорта и ассортимента продукции азербайджанского производства, он отметил, что, в частности, продукция из граната и вино завоевали большие симпатии покупателей в Китае. Также сообщалось о широких возможностях экспорта птичьего мяса, фундука и миндаля в Китай.

Кроме того, Линь Цзи выразил полную поддержку инициативе Азербайджана относительно членства во Всемирной торговой организации (ВТО) и выразил готовность Китая сотрудничать с Баку в этом направлении.

Китайские официальные лица заявили, что они заинтересованы в расширении взаимных инвестиций и торговли стран, и выступили с предложением увеличить количество азербайджанских торговых домов в Китае.

На заседании было отмечено, что между Азербайджаном и Китаем установлены плодотворные отношения сотрудничества в области развития коконоводства, и ожидается, что это сотрудничество еще больше проявит себя в процессе восстановления освобожденных от оккупации территорий. Так, 130 тысяч саженцев тутового дерева уже привезены партнерами для посадки в городе Ходжалы. Прогнозируется, что проект принесет успешные результаты.

Было отмечено, что связи в сфере туризма развиваются в положительном русле. Взаимный туристический поток динамично растет. В прошлом году был зафиксирован значительный рост числа китайских туристов, приезжающих в Азербайджан. Важную роль в этом сыграла отмена Азербайджаном виз для граждан Китая в одностороннем порядке. В рамках визита Президента Азербайджана в Китай ожидается подписание Соглашения о взаимных безвизовых поездках. Это даст серьезный импульс контактам между нашими странами и послужит увеличению числа взаимных визитов.

На 10-м заседании азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству широко обсуждались возможности углубления сотрудничества в сфере IT, космической промышленности, высоких технологий, здравоохранения и туризма. Выражена уверенность в том, что планируемый в ближайшее время визит Президента Азербайджана в Китай поднимет отношения между двумя странами на новый уровень. Заместитель министра коммерции и представитель по международным торговым переговорам Китая Линь Цзи подчеркнул, что его страна придает особое значение сотрудничеству с Азербайджаном в Кавказском регионе и поддерживает все инициативы, отвечающие национальным экономическим интересам.

По итогам обсуждений было принято решение о создании рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству, которое станет важной платформой для постоянного поддержания внимания к вопросам в инвестиционной сфере.

По итогам заседания были подписаны Меморандум о взаимопонимании о создании рабочей группы по совместному инвестиционному сотрудничеству и протокол 10-го заседания Азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

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