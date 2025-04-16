БАКУ /Trend/ - Азербайджан пригласил китайские компании инвестировать в освобожденные от оккупации территории.

Об этом 16 апреля на 10-м заседании азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Баку сказал заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев, сообщает Trend.

Он особо подчеркнул огромные возможности, открывающиеся на фоне новых реалий, сложившихся на освобожденных территориях.

Заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев подробно проинформировал китайскую делегацию о современных инфраструктурных проектах, реализуемых на освобожденных от оккупации территориях, и будущих экономических перспективах, пригласив китайские компании к инвестированию в эти земли.

Было подчеркнуто, что восстановление транспортно-коммуникационной системы региона обещает большие перспективы, а реализация Зангезурского коридора будет способствовать миру и безопасности, а также внесет значимый вклад в проект «Один пояс, один путь» и его составную часть - Средний коридор.

Отметим, что на заседании председательствовали заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, сопредседатель комиссии Шахин Мустафаев и заместитель министра коммерции Китайской Народной Республики и международный представитель по торговле Китая Линь Цзи.

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