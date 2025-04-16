Между Азербайджаном и Китаем подписан меморандум по созданию рабочей группы по инвестсотрудничеству

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Китаем подписан меморандум о взаимопонимании по созданию Рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству.
Как сообщает Trend, документ был подписан 16 апреля в Баку на 10-м заседании азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
По итогам обсуждений было принято решение о создании Рабочей группы по инвестиционному сотрудничеству. Эта структура станет важной платформой для постоянного внимания к вопросам в сфере инвестиций.
Также был подписан Протокол 10-го заседания азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
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