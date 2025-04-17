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Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Латвией в налоговой сфере – Указ

Политика Материалы 17 апреля 2025 16:56 (UTC +04:00)
Утвержден Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Латвией в налоговой сфере – Указ

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Утвержден "Меморандум о взаимопонимании между министерством экономики Азербайджанской Республики и Государственной налоговой службой Латвийской Республики об обмене информацией и помощи в получении налоговых требований", подписанный 16 января 2025 года в городе Баку.

Как сообщает в четверг Trend, в связи с этим соответствующий указ подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

После вступления в силу меморандума о взаимопонимании, указанного в части 1 настоящего указа, министерству экономики Азербайджанской Республики поручено обеспечить реализацию его положений.

Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики поручено направить уведомление правительству Латвийской Республики о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу меморандума о взаимопонимании.

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