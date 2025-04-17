Спикеры парламентов Азербайджана и Узбекистана провели обмен мнениями

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова в рамках своего рабочего визита в Россию встретилась с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой.

Как сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в ходе встречи было выражено удовлетворение динамичным развитием отношений между нашими дружественными и братскими странами, особо подчеркнута роль глав государств в углублении двусторонних отношений стран. Было отмечено, что благодаря твердой политической воле президентов Азербайджана и Узбекистана двусторонние отношения вышли на новый этап, и в настоящее время наши страны успешно сотрудничают по многим направлениям.

В ходе беседы состоялся широкий обмен мнениями о мерах, предусмотренных на текущий год в «Плане практических действий по развитию межпарламентского сотрудничества между Милли Меджлисом Азербайджанской Республики и Сенатом Олий Мажлиса Узбекистана на 2024-2025 годы» (Дорожная карта).

В то же время было уделено внимание роли парламентов в развитии азербайджано-узбекских отношений, отмечено наличие тесных контактов между нашими законодательными органами.

Танзила Нарбаева выразила поздравления в связи с успешным проведением конференции Парламентской сети Движения неприсоединения в Ташкенте.

Сахиба Гафарова отметила, что взаимные визиты парламентариев Азербайджана и Узбекистана носят регулярный характер, добавив, что эти визиты и контакты на высоком уровне служат дальнейшему углублению сотрудничества между нашими законодательными органами.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.