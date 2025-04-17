Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Подписан протокол о развитии сотрудничества между ВМС Азербайджана и Турции

Политика Материалы 17 апреля 2025 19:47 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Гюльнара Керимова
Гюльнара Керимова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Делегация Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана во главе с первым заместителем командующего — начальником штаба ВМС капитаном 1-го ранга Теймуром Муршудовым прибыла в Анкару для участия в 10-х Штабных переговорах между ВМС Азербайджана и Турции.

Об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала азербайджанская делегация посетила парк Гейдара Алиева в Анкаре, возложила цветы к памятнику общенациональному лидеру, почтив его светлую память. Затем делегация посетила мавзолей Аныткабир, где покоится основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.

В рамках визита были обсуждены вопросы сотрудничества между ВМС двух братских стран. Стороны отметили важность обмена опытом и провели обстоятельный обмен мнениями по различным направлениям.

По итогам встречи был подписан протокол о развитии сотрудничества между ВМС Азербайджана и Турции.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости