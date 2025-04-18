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Азербайджан создал новый статус-кво на Южном Кавказе, основанный на международном праве - Хикмет Гаджиев

Политика Материалы 18 апреля 2025 11:02 (UTC +04:00)
Азербайджан создал новый статус-кво на Южном Кавказе, основанный на международном праве - Хикмет Гаджиев

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан создал в регионе Южного Кавказа новый статус-кво, основанный на принципах международного права и территориальной целостности.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев в Карабахском университете в рамках визита представителей дипломатического корпуса в город Ханкенди.

Х.Гаджиев отметил, что Азербайджану удалось положить конец конфликту благодаря ответственному государственному управлению.

"Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы вступают в исторический этап реконструкции, трансформации и восстановления.

Лица, совершившие преступления против Азербайджана, включая военные преступления и преступления против человечности, уже отвечают перед законом. В настоящее время в Азербайджане судебные процессы продолжаются.

Мы надеемся, что в результате прозрачных и открытых судебных разбирательств справедливость восторжествует. Азербайджан создал в регионе Южного Кавказа новый статус-кво, основанный на принципах международного права и территориальной целостности",- добавил он.

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