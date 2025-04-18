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Спикер Милли Меджлиса выступила на заседании ПА СНГ (ФОТО)

Политика Материалы 18 апреля 2025 17:44 (UTC +04:00)
Спикер Милли Меджлиса выступила на заседании ПА СНГ (ФОТО)

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Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
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БАКУ/ Trend/ - Более 170 тысяч азербайджанских солдат и офицеров были награждены различными орденами и медалями. 77-я, 223-я, 336-я, 402-я и 416-я национальные стрелковые дивизии, сформированные из азербайджанских призывников и добровольцев, продемонстрировали невиданный героизм и отвагу в боях, вписав свои имена в историю золотыми буквами.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана, об этом сказала спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время выступления на торжественном заседании МПА СНГ в ознаменование 80-й годовщины Победы над фашизмом.

Спикер Сахиба Гафарова отметила, что азербайджанские дивизии прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина. Они сражались за Москву, Ленинград, Брест, Киев, Сталинград, Симферополь, Одессу и сотни других населенных пунктов. Наши соотечественники активно участвовали в освобождении Польши, Чехословакии, Югославии и других стран, продемонстрировав неисчислимые образцы героизма в партизанском движении.

По словам спикера Милли Меджлиса, в борьбе с фашизмом наш народ проявлял героизм не только на поле боя, но и на тыловом фронте, дни и ночи трудясь для нужд армии. В тот период на азербайджанских промышленных предприятиях производилось 130 видов оружия и боеприпасов.

Коснувшись большой роли азербайджанской нефти в той исторической Победе, спикер Сахиба Гафарова упомянула, что в годы войны три четверти нефти, добываемой в Советском Союзе, а также 85-90% авиационного бензина и высококачественных моторных масел поступали из Азербайджана. Большинство танков и самолетов, сыгравших решающую роль в победе во Второй мировой войне, работали на топливе, поставленном бакинскими нефтяниками.

Спикер подчеркнула, что внимание и забота о ветеранах Второй мировой войны остаются одним из приоритетных сфер государственной политики, проводимой в жизнь под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева. Множество указов, подписанных главой государства в этом направлении, являются ярким подтверждением повышения заботы о ветеранах войны и усиления их социальной защиты. Спикер Сахиба Гафарова напомнила слова общенационального лидера Гейдара Алиева: "Ветераны — это "золотой фонд" нашего народа".

Все великие победы, одержанные народами благодаря их огромным усилиям, прежде всего, являются результатом бесконечной веры в такую высшую ценность, как справедливость, и усилий, направленных на её восстановление. В итоге, именно эта вера становится основным источником вдохновения для Великой победы.

Спикер Милли Меджлиса в своём выступлении сказала, что благодаря Победе, одержанной в 44-дневной Отечественной войне 2020 года, Азербайджан смог освободить свои территории от 30-летней оккупации, восстановить территориальную целостность и суверенитет страны, а также возродить жизнь на этих землях. Это воплощение непоколебимой веры нашего народа – как его прошлых, так и нынешних поколений – в победу справедливости и его решимость восстановить её.

Как подчеркнула спикер, проявленные нашими народами в годы Второй мировой войны мужество и отвага должны послужить истинным примером патриотизма для молодого поколения. Это не только память о прошлом, но и наследие для будущих поколений. Важные и крайне необходимые инициативы и проекты Межпарламентской Ассамблеи СНГ служат сохранению общей памяти о той исторической победе и её передаче из поколения в поколение.

Заявив, что эта Победа является общей победой всех наших народов, продемонстрировавших беспримерные мужество и отвагу ради мира, процветания и светлого будущего, спикер Сахиба Гафарова добавила, что эта Победа стала итогом того, что представители различных народов плечом к плечу защищали правое дело, а также беспрецедентного единства и сплоченности наших народов.

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Спикер Милли Меджлиса выступила на заседании ПА СНГ (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса выступила на заседании ПА СНГ (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса выступила на заседании ПА СНГ (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса выступила на заседании ПА СНГ (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса выступила на заседании ПА СНГ (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса выступила на заседании ПА СНГ (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса выступила на заседании ПА СНГ (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса выступила на заседании ПА СНГ (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса выступила на заседании ПА СНГ (ФОТО)
Спикер Милли Меджлиса выступила на заседании ПА СНГ (ФОТО)
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