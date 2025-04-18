Казахстанская делегация посетила Военно-воздушные силы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Военно-воздушных сил Республики Казахстан посетила Военно-воздушные силы Азербайджана. Во встрече также принимали участие представители министерства иностранных дел Азербайджанской Республики, Государственного агентства гражданской авиации, Службы внешней разведки и Управления воздушным движением «Азераэронавигация» ЗАО «Азербайджанские авиалинии».

Об этом Trend сообщили в минобороны.

На встрече, состоявшейся в штабе, представитель Военно-воздушных сил Азербайджана поприветствовал гостей. В ходе встречи был проведен обстоятельный обмен мнениями по ряду актуальных вопросов на тему «Обеспечение взаимодействия и координации при выполнении срочных полётов», были даны ответы на вопросы участников.

В завершение встречи были сделаны памятные фотографии, гостям были преподнесены подарки.

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