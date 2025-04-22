Исполнительный директор БИГ выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского

БАКУ /Trend/ - Исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов направил государственному секретарю Святого Престола Пьетро Паролину письмо с соболезнованиями в связи со смертью Папы Римского Франциска, сообщает Trend.

В письме отмечается, что Папа Франциск стал международным символом совести, справедливости и милосердия. Он решительно выступал против всех форм колониализма и неоколониализма, проявляя волевую и принципиальную позицию в защиту свободы и достоинства народов. Его решительные усилия по осуждению исторической и системной несправедливости, продвижению прав человека и глобального равенства послужили глубоким источником вдохновения для миллионов людей во всем мире, в том числе для таких организаций, как БИГ, которые выступают за деколонизацию.

"В эти тяжелые дни, наполненные трауром, мы с глубокой печалью выражаем соболезнования католической общине, Святому Престолу и людям, которые нашли надежду и духовную поддержку в словах и делах Папы Франциска. Его вечное наследие будет постоянно жить в сердцах тех, кто борется за более гуманный и справедливый мир", - говорится в письме.

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