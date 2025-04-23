ПЕКИН /Trend/ - Подписан меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Китаем по сотрудничеству в космической сфере.

Как сообщает в среду Trend, 23 апреля в Пекине при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина был подписан "Меморандум о взаимопонимании между министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики и Национальным космическим управлением Китая (CNSA) о сотрудничестве в космической сфере и использовании космического пространства в мирных целях".

Документ подписали министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев и глава Национального космического управления Китая Шан Джонде.