Создание в Азербайджане центров профобразования важно для подготовки кадров в соответствии с требованиями рынка труда - министр

16 октября 2017 16:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Габалинском государственном центре профессионального образования будет осуществляться подготовка кадров по таким специальностям, как туризм, гостиничное дело, сельскохозяйственным и другим важным специальностям.

Об этом сказал в понедельник министр образования Азербайджана Микаил Джаббаров, выступая на церемонии открытия нового здания центра.

По его словам, создание и сдача в эксплуатацию подобного современного центра на территории площадью примерно три гектара является очередным показателем осуществляемых под руководством Президента Ильхама Алиева реформ в сфере образования и проектов регионального развития.

Джаббаров отметил, что профессиональное образование является одной из ведущих сфер, придающей импульс социально-экономическому развитию страны.

Отметив, что утвержденная главой государства «Стратегическая дорожная карта по развитию профессионального образования и обучения в Азербайджане» является важным документом с точки зрения проектов, которые будут осуществлены в сфере профессионального образования, министр подчеркнул важность создания подобных центров для подготовки в стране кадров в соответствии с меняющимися требованиями рынка труда.

Джаббаров сказал, что созданные здесь условия открывают благоприятные возможности для развития знаний и способностей учащихся и что в ближайшем будущем подобные учреждения начнут работать и в других регионах.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Azernews Newspaper
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