Синоптики предупреждают о похолодании в Азербайджане

8 января 2018 13:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего вечера и до второй половины дня среды в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется нестабильная погода, временами будет идти дождь, местами с переходом в мокрый снег, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха снизится на 4-6 градусов.

В районах Азербайджана с завтрашнего вечера до утра 11 января прогнозируется нестабильная погода, временами будет идти дождь, в горных и предгорных районах выпадет снег, местами сильный. Порывистый западный ветер.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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