Сахиб Алекперов: Решение о проведении BMX Racing в Баку - еще одна победа Азербайджана в области спорта (ФОТО)

13 января 2018 20:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу прошло заседание рабочей группы Организационного комитета, созданного по распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 15 ноября 2017 года в связи с чемпионатом мира по велосипедному спорту BMX, который состоится в Баку 5-9 июня 2018 года, сообщили Trend в субботу в Федерации велосипедного спорта.

В мероприятии приняли участие представители соответствующих министерств, других государственных структур и общественных организаций.

Как отметил в ходе заседания первый вице-президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана, член Руководящего комитета Европейского союза велосипедистов Сахиб Алекперов, решение Международного союза велосипедистов (UCI) о проведении BMX Racing в Баку - еще одна победа Азербайджана в области политики спорта и очередная высокая оценка международных федераций, данная за все проделанные работы в стране, в том числе за достигнутые успехи в области физической культуры и спорта. По его словам, чемпионат мира будет очередным важным событием в спортивной жизни Азербайджана.

Сахиб Алекперов отметил, что создание Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Организационного комитета в расширенном составе для обеспечения достойного проведения в Баку чемпионата мира по BMX, являющегося олимпийским видом спорта, - еще один наглядный пример внимания и заботы главы государства в целом развитию спорта, в том числе велосипедного спорта.

Затем он подробно проинформировал о работе, проделанной в связи с подготовкой к чемпионату мира.

Было отмечено, что с каждыи днем растет число стран, которые обращаются для участия на чемпионате мира. После реконструкции трека ВМХ, где пройдет престижное соревнование, в октябре прошлого года было организовано всемирное пробное соревнование, которое было высоко оценено официальными представителями Международного союза велосипедистов и готовность арены к проведению чемпионата мира было подтверждено официальным письмом.

Заседание продолжилось обсуждениями.

Сообщается, что уже со стороны представителей стран-участниц поступили заявки в большинство отелей, расположенных в Баку. Принимаются необходимые меры для обеспечения безопасности участников и гостей, которые приедут на соревнование. Кроме того, для ознакомления иностранных гостей с историей, культурой и кухней Азербайджана разработаны конкретные меры.

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