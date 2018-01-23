Центр талассемии в Баку стал публичным юридическим лицом

23 января 2018 13:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центр талассемии в Баку получил статус публичного юридического лица.

В «Список организаций, не входящих в структуру минздрава Азербайджана, но находящихся в его подчинении» Кабмина внесено изменение, на основании которого название Центра талассемии исключено из части «Медцентры и объединения» раздела «Учреждения, финансируемые из бюджета».

Напомним, что ранее решением Кабмина Бакинский оздоровительный центр также получил статус публичного юридического лица.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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