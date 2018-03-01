Частое использование антибиотиков приводит к быстрому заражению ОРВИ

1 марта 2018 20:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Частое использование антибиотиков приводит к более быстрому заражению человека острыми респираторными вирусными инфекциями.

Об этом в четверг на мероприятии, посвященном Дню иммунитета, который отмечается 1 марта, сказал профессор II кафедры детских болезней Азербайджанского медицинского университета Сурхай Мусаев.

«В результате организм привыкает к антибиотикам и уже не реагирует на них. Применение антибиотиков резко ослабляет иммунную систему. Первыми признаками нарушения иммунитета являются бронхит, продолжающийся более двух недель, воспалительные процессы в носовой и ушной полости, продолжительный жар, желудочно-кишечные заболевания, хроническая усталость, быстрое утомление, нежелание идти на работу, чувство сонливости», - сказал Мусаев.

По его словам, ОРВИ, которая быстро распространяется среди детей и взрослых, приводит к тому, что температура держится неделями. Продолжительная болезнь также вызывает пневмонию.

Мусаев сказал, что иммунитет порядка 10 процентов населения мира находится на очень высоком уровне, у 10 процентов наблюдается иммунная недостаточность в той или иной форме, иммунитет 80 процентов зависит от их образа жизни, питания, физической активности, факторов экологии и режима сна.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугадддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане снизилось число зараженных ОРВИ
Общество 17 января 16:01
В Азербайджанском медуниверситете создается электронный университет
Общество 30 декабря 2017 19:24
Ветслужба Азербайджана призывает предпринимателей ответственно относиться к профилактике инфекционных заболеваний
Бизнес 30 декабря 2017 08:30
Ветслужба Азербайджана призывает предпринимателей ответственно относиться к профилактике инфекционных заболеваний
Бизнес 20 декабря 2017 17:15
В Азербайджане в прошлом году острыми инфекциями заразилось около 400 тыс. человек
Общество 1 сентября 2016 16:32
В Азербайджане стабильная ситуация в связи с инфекционными заболеваниями
Общество 12 мая 2016 15:26
В Азербайджане проведена уникальная операция на сердце
Общество 5 февраля 2016 16:07
В азербайджанской клинике создается отделение по трансплантации костного мозга
Общество 21 ноября 2015 12:37
В Азербайджане проведена уникальная операция по лечению варикоза
Общество 14 июля 2015 10:54
Азербайджанский медуниверситет и минздрав Ирана будут сотрудничать (ФОТО)
Общество 24 декабря 2014 20:27
Президент Казахстана распорядился принять меры для защиты населения от Эболы
Казахстан 14 ноября 2014 13:57
В Азербайджане объявлен конкурс по приему в вуз на специальность военного врача
Общество 18 июля 2014 16:38
Президент Ильхам Алиев: Молодые врачи в Азербайджане должны знать все прогрессивные новшества в области здравоохранения (ФОТО)
Политика 13 сентября 2013 00:46
Ильхам Алиев и его супруга приняли участие в открытии Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медуниверситета (ФОТО)
Политика 12 сентября 2013 17:53