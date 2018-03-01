Частое использование антибиотиков приводит к быстрому заражению ОРВИ

БАКУ /Trend/ - Частое использование антибиотиков приводит к более быстрому заражению человека острыми респираторными вирусными инфекциями.

Об этом в четверг на мероприятии, посвященном Дню иммунитета, который отмечается 1 марта, сказал профессор II кафедры детских болезней Азербайджанского медицинского университета Сурхай Мусаев.

«В результате организм привыкает к антибиотикам и уже не реагирует на них. Применение антибиотиков резко ослабляет иммунную систему. Первыми признаками нарушения иммунитета являются бронхит, продолжающийся более двух недель, воспалительные процессы в носовой и ушной полости, продолжительный жар, желудочно-кишечные заболевания, хроническая усталость, быстрое утомление, нежелание идти на работу, чувство сонливости», - сказал Мусаев.

По его словам, ОРВИ, которая быстро распространяется среди детей и взрослых, приводит к тому, что температура держится неделями. Продолжительная болезнь также вызывает пневмонию.

Мусаев сказал, что иммунитет порядка 10 процентов населения мира находится на очень высоком уровне, у 10 процентов наблюдается иммунная недостаточность в той или иной форме, иммунитет 80 процентов зависит от их образа жизни, питания, физической активности, факторов экологии и режима сна.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугадддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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