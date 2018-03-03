В Азербайджане предотвращен незаконный ввоз пиротехники

БАКУ /Trend/ - На основе информации, поступившей в отдел по борьбе с таможенными правонарушениями Товузского таможенного управления, на посту "Сыныг Кёрпю" был осуществлен таможенный контроль транспортного средства "ВАЗ 2120", направлявшегося из Грузии в Азербайджан, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета в субботу.

Во время проверки в автомобиле были обнаружены спрятанные 450 пачек пиротехнических средств.

По факту ведется расследование.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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