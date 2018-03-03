В Азербайджане предотвращен незаконный ввоз пиротехники

3 марта 2018 17:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На основе информации, поступившей в отдел по борьбе с таможенными правонарушениями Товузского таможенного управления, на посту "Сыныг Кёрпю" был осуществлен таможенный контроль транспортного средства "ВАЗ 2120", направлявшегося из Грузии в Азербайджан, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета в субботу.

Во время проверки в автомобиле были обнаружены спрятанные 450 пачек пиротехнических средств.

По факту ведется расследование.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Таможенный комитет опроверг сообщение о возможном транзите наркотиков через Азербайджан
Общество 27 февраля 17:41
Таможенные поступления в госбюджет Азербайджана значительно возросли
Бизнес 9 февраля 10:37
В Азербайджане отстранен от должности старший инспектор районного управления таможни
Общество 3 февраля 13:30
Айдын Алиев: Новая система таможенных тарифов в Азербайджане не нацелена на протекционизм (Эксклюзив)
Бизнес 30 января 08:03
Айдын Алиев: Новая система таможенных тарифов в Азербайджане не нацелена на протекционизм (Эксклюзив)
Бизнес 29 января 20:31
Пресечен вывоз из Азербайджана крупной партии валюты
Происшествия 18 января 15:35
Главным торговым партнером Азербайджана в 2017 году стала Италия
Бизнес 15 января 13:02
Профицит торгового баланса Азербайджана превысил $5 млрд
Бизнес 15 января 12:33
Госкомтаможни Азербайджана перевыполнил прогноз по поступлениям в госбюджет на 2017 г.
Бизнес 16 ноября 2017 17:44
Гражданин Ирана задержан в Бакинском аэропорту за попытку незаконного провоза крупной партии валюты
Происшествия 13 октября 2017 12:19
В Азербайджане проводятся тренинги с целью предотвращения распространения оружия массового поражения (ФОТО)
Общество 9 октября 2017 16:01
В Азербайджане задержан гражданин Ирана, пытавшийся провезти в страну наркотики
Общество 9 сентября 2017 13:52
Гражданин Азербайджана задержан при попытке провоза валюты в крупном размере (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 16 августа 2017 13:59
США окажут содействие таможне Узбекистана в обнаружении радиоактивных веществ
Бизнес 7 августа 2017 15:43
Айдын Алиев: Таможенное законодательство Азербайджана достаточно упрощено
Бизнес 8 мая 2017 11:44
Айдын Алиев: Азербайджан полностью отвечает за качество аграрной продукции, экспортируемой в Россию
Бизнес 6 апреля 2017 11:13
В Азербайджане предотвращена попытка вывоза в Турцию золотых слитков и инвалюты в крупном размере
Происшествия 10 марта 2017 14:45
Азербайджанские таможенники предотвратили контрабандный ввоз в страну крупной партии ювелирных изделий
Происшествия 8 февраля 2017 15:24