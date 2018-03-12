Автомобили скорой помощи в Азербайджане будут оборудованы камерами

12 марта 2018 22:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В ближайшие дни в 12 региональных пунктах Азербайджана в автомобилях скорой помощи будут установлены камеры.

Об этом в понедельник сказал главврач скорой и неотложной помощи Минздрава Азербайджана Миралам Джалалов.

По его словам, с помощью этих камер во время массовой или какой-либо тяжелой дорожной аварии с ближайших пунктов будут направлены дополнительные бригады врачей.

Джалалов отметил, что в течение прошлого года посредством видеосвязи были осуществлены онлайн-консультации 369 пациентам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев.)

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