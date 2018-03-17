Прекрасная организация Кубка мира в Баку помогла выиграть "золото" - японский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Прекрасная организация Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку помогла завоевать золотую медаль, сказал победитель соревнований в вольных упражнениях японец Кадзума Кайа.

По его словам, в квалификации он выступил слабее.

"На более ответственном этапе, в финале, я смог собраться и показать хороший результат. Также на наше выступление повлияла прекрасная организация этих соревнований в Баку. Это помогло мне выиграть "золото", - сказал Кайа.

Он также отметил, что знает об Азербайджане как о нефтяной стране.

Сегодня проходят финалы среди мужчин в вольных упражнениях, в упражнениях на параллельных брусьях и кольцах, а среди женщин – в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.

Азербайджан в финалах среди женщин представляют Марина Некрасова и Мария Смирнова - на разновысоких брусьях, Марина Некрасова и Юлия Иншина - в опорном прыжке.

Всего будет разыграно 10 комплектов медалей.

Финалы Кубка мира по спортивной гимнастике завершатся 18 марта. Всего в соревнованиях принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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