Прекрасная организация Кубка мира в Баку помогла выиграть "золото" - японский гимнаст

БАКУ /Trend/ - Прекрасная организация Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку помогла завоевать золотую медаль, сказал победитель соревнований в вольных упражнениях японец Кадзума Кайа.
По его словам, в квалификации он выступил слабее.
"На более ответственном этапе, в финале, я смог собраться и показать хороший результат. Также на наше выступление повлияла прекрасная организация этих соревнований в Баку. Это помогло мне выиграть "золото", - сказал Кайа.
Он также отметил, что знает об Азербайджане как о нефтяной стране.
Сегодня проходят финалы среди мужчин в вольных упражнениях, в упражнениях на параллельных брусьях и кольцах, а среди женщин – в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.
Азербайджан в финалах среди женщин представляют Марина Некрасова и Мария Смирнова - на разновысоких брусьях, Марина Некрасова и Юлия Иншина - в опорном прыжке.
Всего будет разыграно 10 комплектов медалей.
Финалы Кубка мира по спортивной гимнастике завершатся 18 марта. Всего в соревнованиях принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.
(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)
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