В Баку определились победительницы Кубка мира в соревнованиях на разновысоких брусьях

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку определились победительницы Кубка мира по спортивной гимнастике в упражнениях на разновысоких брусьях.
Первые два места завоевали китаянки Цзиаги Лю и Хан Ло, набравшие соответственно 14,833 и 14,433 балла.
"Бронза" досталась украинке Яне Федоровой, набравшей 13,033.
В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики прошел первый день финалов по отдельным снарядам Кубка мира по спортивной гимнастике FIG.
Сегодня состоялись финалы среди мужчин в вольных упражнениях, в упражнениях на параллельных брусьях и кольцах, а среди женщин – в опорном прыжке и на разновысоких брусьях.
Азербайджан в финалах среди женщин представляли Марина Некрасова и Мария Смирнова на разновысоких брусьях, Марина Некрасова и Юлия Иншина - в опорном прыжке.
Всего было разыграно 10 комплектов медалей.
Финалы Кубка мира по спортивной гимнастике завершатся 18 марта. Всего в соревнованиях принимают участие 102 гимнаста из 25 стран.
(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)
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