Национальный телерадиосовет о качестве радиопередач в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Общественность Азербайджана недовольна качеством радиопередач, и в связи с этим будет усилен мониторинг.

Об этом во вторник сказал Trend председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию (НСТР) Азербайджана Нушираван Магеррамли.

По его словам, в связи с этим будет проведено мероприятие и общественность будет проинформирована о результатах мониторинга.

Председатель НСТР сказал, что качество теле- и радиопередач снизилось не только в Азербайджане, но и в целом в мире.

«Во всем мире в основном преобладают передачи в формате шоу, и это также имеет место в Азербайджане. Предстоит большая работа на телерадиопространстве. Общественность нуждается в качественных передачах. К сожалению, такие проблемы еще существуют. Считаю, что вместе мы справимся с этой проблемой», - сказал Магеррамли.

Отметим, что НСТР провел мониторинг радиостанций. Во время мониторинга было установлено, что на частных радиостанциях мало просветительских проектов, а преобладают развлекательные программы, музыка.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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