Национальный телерадиосовет о качестве радиопередач в Азербайджане

27 марта 2018 16:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Общественность Азербайджана недовольна качеством радиопередач, и в связи с этим будет усилен мониторинг.

Об этом во вторник сказал Trend председатель Национального совета по телевидению и радиовещанию (НСТР) Азербайджана Нушираван Магеррамли.

По его словам, в связи с этим будет проведено мероприятие и общественность будет проинформирована о результатах мониторинга.

Председатель НСТР сказал, что качество теле- и радиопередач снизилось не только в Азербайджане, но и в целом в мире.

«Во всем мире в основном преобладают передачи в формате шоу, и это также имеет место в Азербайджане. Предстоит большая работа на телерадиопространстве. Общественность нуждается в качественных передачах. К сожалению, такие проблемы еще существуют. Считаю, что вместе мы справимся с этой проблемой», - сказал Магеррамли.

Отметим, что НСТР провел мониторинг радиостанций. Во время мониторинга было установлено, что на частных радиостанциях мало просветительских проектов, а преобладают развлекательные программы, музыка.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Азербайджане в эфире должен соблюдаться баланс между предвыборной агитацией и рекламой - нацсовет
Политика 19 марта 16:58
В Азербайджане открывается новый телеканал
Общество 5 марта 17:23
В Азербайджане вещание развлекательных программ приостанавливается при объявлении траура - нацсовет
Общество 2 марта 16:10
В Азербайджане появился новый телеканал
Общество 28 декабря 2017 18:59
В Азербайджане проведут мониторинг телепередач в праздничные дни
Общество 22 декабря 2017 16:39
В Азербайджане объявлен конкурс в связи с созданием нового телеканала
Общество 14 ноября 2017 17:22
В Азербайджане более 10 структур получило разрешение на телерадиовещание
Общество 20 октября 2017 18:16
Национальный телерадиосовет Азербайджана об отечественных телесериалах
Общество 16 августа 2017 15:24
Нушираван Магеррамли: Участники и ведущие передач должны в совершенстве владеть азербайджанским языком
Общество 15 августа 2017 17:07
Некоторые вещатели в Азербайджане нарушают требования закона о рекламе – Нацсовет
Общество 12 июля 2017 11:16
В Азербайджане неудовлетворительный уровень шоу-программ – Нацсовет телерадиовещания
Общество 3 июля 2017 15:22
В Азербайджане ограничат рекламу на зарубежных каналах
Общество 5 апреля 2017 16:46
Нелегальными операторами кабельного ТВ займутся правоохранительные органы - Нацсовет по телевидению Азербайджана
Общество 31 января 2017 15:22
Бакинский административно-экономический суд отклонил иск телеканала ANS
Общество 11 августа 2016 17:15
Дальнейшую судьбу азербайджанского телеканала ANS будет решать суд - нацсовет
Общество 19 июля 2016 16:01
Вещание ANS приостановлено на месяц - Нацсовет по телевидению
Общество 19 июля 2016 13:10
Нацсовет по телевидению Азербайджана проводит заседание в связи с телеканалом ANS
Общество 19 июля 2016 11:44
В Азербайджане временно прекращена деятельность телеканала ANS
Общество 18 июля 2016 20:37