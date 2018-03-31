Digital Trends: Центр Гейдара Алиева - одно из самых впечатляющих зданий мира (ФОТО)

31 марта 2018 11:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Культурный центр Гейдара Алиева, расположенный в столице Азербайджана Баку, попал в список самых впечатляющих зданий мира по версии издания Digital Trends.

Издание отмечает, что как только Азербайджан обрел независимость в 1991 году, правительство решило покончить с советским модернизмом, начав вкладывать средства в развитие городской архитектуры: “Сегодня, потрясающий Центр Гейдара Алиева является свидетельством этой долгосрочной инициативы по планированию города”.

Культурный центр Гейдара Алиева — комплексное сооружение, в которое входят аудиториум (конгресс-центр), музей, выставочные залы и административные офисы. Проект центра разработан в 2007 году архитектором Захой Хадид.

Всего в список вошли 17 зданий, в том числе так называемые “вертикальные леса” Bosco Verticale в Италии, головной офис китайского телеканала CCTV, здание оперы “Аудиторио-де-Тенерифе” в Испании и другие. В список также вошли еще не завершенные проекты. Например, небоскреб W350 в Японии, который планируется практически полностью построить из дерева.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @AzadHasanli

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