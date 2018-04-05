Одна из станций бакинского метро будет закрыта на ремонт

5 апреля 2018 17:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Станция «Хатаи» Бакинского метрополитена в этом году закроется на ремонт.

Об этом в четверг сказал Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По его словам, на станции будут заменены все эскалаторы.

«Станция «Хатаи» была сдана в эксплуатацию в 1968 году, и этом году истекает срок эксплуатации эскалаторов на этой станции. Поэтому должны быть заменены все три эскалатора. В связи с этим уже подготовлен план-график», - отметил Пашаев.

По его словам, станция «Хатаи» - станция глубокого залегания, и эскалаторы на этой станции длиннее, чем на других станциях.

«На станции планируется установить четыре современных эскалатора», - сказал Пашаев.

Глава пресс-службы добавил, что хотя конкретная дата начала ремонта не определена, ремонт будет проведен в этом году.

«Первого июля ожидается ввод в эксплуатацию станции «Сахиль». Возможно, что после этого начнется ремонт на станции "Хатаи», - отметил Пашаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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