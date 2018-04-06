В связи с подготовкой к Гран-при Формулы 1 ограничивается движение транспорта на ряде улиц Баку

6 апреля 2018 15:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы 1 в Баку на площади Азнефть будут устанавливаться трибуны, и в ночь на 7 апреля движение транспорта на этом участке будет ограничено, сообщили в пятницу в Операционной компании Бакинского городского кольца.

Также в связи со строительно-монтажными работами в ночь на 8 апреля будет уменьшено число полос движения на участке улицы Узеира Гаджибекова между улицей Пушкина и проспектом Азадлыг, а в понедельник с утра транспортное движение будет закрыто на участке улицы Самеда Вургуна между улицей Зарифы Алиевой и проспектом Нефтяников.

Кроме того, в ночь на 12 апреля будет ограничено движение на участке проспекта Нефтяников у Морского вокзала.

Напомним, что 27-29 апреля 2018 года в Баку пройдет Гран-при Азербайджана Формулы 1.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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