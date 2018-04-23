В рамках мероприятий 100-летия Гара Гараева музыка великого композитора звучала в Национальном Соборе Aмерики (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В известном Вашингтонском кафедральном соборе 22 апреля состоялся концерт азербайджанской органистки из США Джамили Джавадовой-Спитзберг, сообщили Trend в посольстве Азербайджана в США. Собор известен официальными богослужениями, в том числе, местом проведения инаугурационной молитвы, завершающего события в числе инаугурационных мероприятий в честь вступления президента США на должность главы государства раз в каждые четыре года.

Наряду с произведениями таких композиторов западной классической музыки как Дж. С. Бахом и Ф. Мендельсоном, в концертной программе Джамили Джавадовой-Спитзберг также прозвучали композиции азербайджанских композиторов. Среди этих работ, представленных вашингтонской аудитории, была органная транскрипция фортепианных прелюдий Гара Гараева, написанная профессором Таирой Ягубовой из Азербайджана, и "Мугам-фантазия" Васифа Адигезалова.

Данный концерт имеет символическое значение, поскольку он входит в серию программ, посвященных 100-летию выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева в США. Следует отметить, что органные произведения азербайджанских композиторов никогда ранее не исполнялись в кафедральном соборе столицы США.

Джавадова-Спитзберг является первой органисткой, выступившей с программой азербайджанской музыки в преддверии столетней годовщины установления Азербайджанской Демократической Республики. Прекрасное звучание большого соборного органа, построенного компанией "Эрнест М. Скиннер и Сын", и выступление д-ра Джавадовой-Спитзберг были встречены бурными аплодисментами. Кроме местных любителей классической музыки, на концерте также присутствовали посол Азербайджана в США Элин Сулейманов, работники посольства, члены азербайджанской общины Вашингтона и его окрестностей.

Джамиля Джавадова-Спитзберг является заслуженным музыкантом и учителем, восхваленной известным американским журналом классической музыки "American Record Guide" за ее колоритные и обворожительные выступления. Она является первой азербайджанской органисткой, получившей степень доктора музыкальных наук в исполнении органа. Она выступала с концертными программами в США, странах бывшего СССР, Голландии, Германии, Великобритании, Франции, Дании и многих других странах. Сейчас она живет в Арлингтоне (штат Техас, США), где преподает в государственном университете. Джавадова-Спитзберг является основателем "Азербайджано-американского фонда музыки", неправительственной организации, посвященной пропаганде азербайджанской классической музыки в США. Как сообщалось ранее, в январе текущего года "Азербайджано-американский фонд музыки" объявил 2018 год "Годом Гара Гараева" в честь празднования 100-летия выдающегося азербайджанского композитора, педагога и общественного деятеля и проводит в разных городах США ряд мероприятий и концертов, посвященных творчеству Гара Гараева.

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