В Баку дан старт спортивным состязаниям под девизом «Здоровье и счастье»

БАКУ /Trend/ - Ежегодно в Туркменистане в рамках инициативы Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова c пятого апреля по пятого мая проводится месяц «Здоровья и счастья», приуроченный к отмечаемому 7 апреля Всемирному дню здоровья.

Главной задачей, ежегодно проводимой масштабной физкультурно-оздоровительной и общественно-культурной акции, является охрана здоровья народа, прежде всего, подрастающего поколения и развитие массового физкультурно-оздоровительного движения и спорта.

В рамках проводимого месячника массовых спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий под девизом «Здоровье и счастье», в четверг в городе Баку на базе Спортивного комплекса Азербайджанского университета архитектуры и строительства дан старт спортивным состязаниям среди студентов по футболу, бегу на короткие дистанции и по силовым упражнениям (подтягивание на перекладине).

Спортивное мероприятие организовано посольством Туркменистана в Азербайджане совместно с Азербайджанским университетом архитектуры и строительства, а также при организационной поддержке других азербайджанских высших учебных заведений. На спортивных состязаниях принимают участие студенческие команды из Азербайджанского университета архитектуры и строительства, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Бакинской Высшей школы нефти, Сумгайытского государственного университета, Бакинского инженерного университета, а также спортивная команда «Яшлык», составленная из числа обучающихся в Азербайджане граждан Туркменистана.

Согласно жеребьевке в футбольном турнире, в первую подгруппу вошли команды сборная команда туркменских студентов «Яшлык», Сумгайытского государственного университета и Бакинского инженерного университета.

Вторую подгруппу представляют футбольные команды Бакинской Высшей школы нефти, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, а также хозяева футбольного поля - команда Азербайджанского университета архитектуры и строительства.

27 апреля на финальных играх футбольного турнира в качестве почетных гостей примут также участие руководители представленных высших учебных заведений и другие специально приглашенные гости.

Победителям соревнований и активным участникам от имени посольства Туркменистана в Азербайджане будут вручены кубки, грамоты и памятные подарки.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.