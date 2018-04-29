В Баку частично ограничено движение на одном из проспектов

БАКУ /Trend/ - В Баку в связи с ремонтными работами на участке проспекта Гейдара Алиева от станции метро «Кероглу» до Сабунчинского моста в воскресенье ограничено движение транспорта, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.
Агентство приносит извинения гражданам в связи с временными неудобствами и просит учитывать этот фактор при движении в указанном направлении.
Вечером движение на дорогах будет восстановлено.
(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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