В Баку частично ограничено движение на одном из проспектов

29 апреля 2018 12:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в связи с ремонтными работами на участке проспекта Гейдара Алиева от станции метро «Кероглу» до Сабунчинского моста в воскресенье ограничено движение транспорта, говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства.

Агентство приносит извинения гражданам в связи с временными неудобствами и просит учитывать этот фактор при движении в указанном направлении.

Вечером движение на дорогах будет восстановлено.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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