Авария на первых минутах Формулы 1 в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье на основных гонках Гран-при Азербайджана Формулы 1 в Баку произошла авария.

Пилот команды Force India Эстебан Окон и пилот команды Williams Сергей Сироткин попали в аварию. В результате болиды обоих пилотов вышла из строя, пилоты выбыли из гонки.

Несмотря на то, что у болида пилота команды McLaren Фернандо Алонсо лопнули передние и задние колеса, он смог доехать до пит-стопа и поменять колеса и продолжает гонку.

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