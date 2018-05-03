В Азербайджане предложено проверять объекты в сфере здравоохранения без предупреждения

3 мая 2018 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начальник Инспекции контроля над качеством лекарств Центра аналитической экспертизы минздрава Парвиз Амирбеков предлагает проводить проверки на объектах без предупреждения.

«Будет лучше, если в дальнейшем в законодательство, связанное с проверками, будут внесены изменения. Проводимые в настоящее время проверки неэффективны, потому что до проверки объект об этом предупреждается о ней, и предприниматель успевает принять соответствующие меры. В связи с этим минздрав подготовит предложения о том, чтобы проверки проводились без предупреждения», - сказал в четверг на заседании парламентского комитета по здравоохранению Амирбеков.

Он напомнил, что, согласно законодательству, внеплановые проверки проводятся только на основании жалоб, информации, распространенной в СМИ, обращения государственного органа.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Минздрав Азербайджана о числе больных гемофилией
Общество 16 апреля 15:04
В Баку будет построен новый Наркологический центр
Общество 2 марта 12:28
Минздрав Азербайджана о пожаре в Республиканском наркоцентре
Общество 2 марта 12:17
В Азербайджане аптекам запрещено отпускать лекарства по неправильно выписанным рецептам
Общество 2 февраля 17:55
Минздрав Азербайджана о сроках медобследования населения
Общество 2 февраля 11:57
Минздрав Азербайджана усилит контроль над операциями кесарево сечение
Общество 27 января 17:59
Возращенные в аптеки лекарства подлежат утилизации – минздрав Азербайджана
Общество 26 января 18:04
В аптеках Азербайджана не разрешается продавать вакцины - минздрав
Общество 10 января 16:29
Минздрав Туркменистана приобретет лекарства и оборудование
Тендеры 19 декабря 2017 11:38
Продаваемые в Азербайджане глазные капли оказались подделкой (ФОТО)
Общество 13 декабря 2017 15:23
В России могут запретить курение кальянов
Россия 22 ноября 2017 19:41
В Азербайджане менее 10% аптек разрешена продажа психотропных препаратов - замминистра
Общество 15 ноября 2017 16:20
Минздрав уволил руководителей организаций Бишкека на основании трудового кодекса Кыргызстана
Кыргызстан 15 ноября 2017 15:46
Минздрав: Граждане США и других стран пользуются услугами азербайджанского здравоохранения
Общество 15 ноября 2017 13:16
Глава Минздрава Кыргызстана пояснил причины увольнения некоторых руководителей в Бишкеке
Кыргызстан 9 ноября 2017 13:41
У представителей секс-меньшинств чаще встречаются венерические болезни – минздрав Азербайджана
Общество 3 октября 2017 17:33
Глава минздрава США отправлен в отставку
Другие страны 30 сентября 2017 01:02
Минздрав Азербайджана: Государственные медучреждения необходимо сделать публичными юридическими лицами
Общество 28 сентября 2017 13:51