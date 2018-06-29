В Азербайджане будет усилен контроль за соблюдением стандартов разделки мяса

29 июня 2018 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут наказываться лица, хранящие мясо в местах забоя скота при температуре выше минус четыре градуса.

Об этом на пресс-конференции в пятницу сказал председатель Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмазли.

По его словам, в жаркие дни будет усилен контроль за соблюдением стандартов разделки мяса.

«В условиях жаркой погода недопустимо, чтобы мясо перевозилось вне холодильников. Лица, допустившие подобное, должны строго наказываться. В мясной продукции, которая хранится при жаркой погоде, возникает благоприятная среда для опасных процессов. Чтобы пресечь это, мы усиливаем меры контроля», - сказал Тахмазли.

Как сказал глава агенства, не ожидается роста цен на мясо в связи с организацией новых мест забоя скота.

«Некоторые говорят, что это приведет к подорожанию мяса. Однако принимаемые меры не имеют никакого отношения к цене», - сказал Тахмазли.

Агентство, сказал он, не может давать заключение о халяльности мясной продукции, производимой в Азербайджане, но может проинформировать, содержится ли в ней свинина.

«Агентство продовольственной безопасности может провести экспертизу на наличие того или иного компонента свинины в составе мясной продукции. Агентство продовольственной безопасности определяет только происхождение продукции и дает заключение о содержащихся в ней компонентах», - сказал Тахмазли.

По его словам, по вопросу халяльности решение должно приниматься добровольно самим производителем.

«Во всех мусульманских странах религиозные структуры могут осуществлять на предприятиях контроль над разделкой мяса согласно религиозным обычаям», - сказал Тахмазли.

Глава агентства также добавил, что точкам, занимающимся продажей донеров, будут розданы соответствующие инструкции, которые сейчас разрабатываются.

Он добавил, что эти инструкции будут розданы всем предприятиям, занимающимся продажей донеров.

«Согласен, что сегодня во многих донерных не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. В этом направлении также запланировано проведение мероприятий», - сказал Тахмазли.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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