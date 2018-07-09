В Товузском районе Азербайджана найдены древние жилые постройки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В ходе комплексных археологических исследований древних памятников периода неолита в Товузском районе были обнаружены древние постройки и многочисленные археологические материалы.

Об этом в понедельник говорится в сообщении Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана.

Кроме того, с участием специалистов из Токийского университета Японии и Национального центра научных исследований Франции (CNRS) были проведены исследования, цель которых - установить рацион питания жителей региона в период неолита.

Также в периоды работы экспедиции командированный в Азербайджан профессор факультета антропологии Университета Хаджеттепе доктор Йылмаз Селим Эрдал ознакомился с научно-исследовательскими работами, проводимыми в Гейтепе. Были определены контуры программы, связанные с организацией в последующие годы археогенетических исследований в специальных лабораториях Турции и Швеции для анализа ДНК людей периода неолита, обнаруженных в Азербайджане.

К исследованиям места проживания древних людей Кичиктепе, обнаруженного экспедицией, привлечены французские археологи во главе со специалистом Национального центра научных исследований Франции Джулио Палумби.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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