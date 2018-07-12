В Баку устраняются проблемы в работе светофоров

БАКУ /Trend/ - Из-за перебоев в электроснабжении некоторых районов Баку возник ряд проблем в работе светофоров.

Об этом говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном в четверг.

В результате оперативных мер восстановлена работа светофоров на большинстве улиц и проспектов. В настоящее время восстановлена работа светофоров на проспектах Гейдара Алиева, Гара Гараева, Гасанбека Зардаби, Гусейна Джавида, улицах Шарифзаде, Шафаята Мехтиева и других.

Для восстановления работы светофоров в нормальном режиме осуществляются необходимые меры.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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