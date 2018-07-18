На Каспийском побережье остановлены незаконные строительные работы

18 июля 2018 13:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по вопросам имущества проводит мониторинг и рейды по использованию земельных участков, расположенных на 20-50 метровой прибрежной защитной полосе Каспийского моря, говорится в сообщении комитета, распространенном в среду.

В результате рейдов был проведен мониторинг у 190 пользователей земли Сабунчинского, Хазарского, Сураханского, Хатаинского и Гарадагского районов, а также на 20-50 метровой прибрежной защитной полосе Каспийского моря на территории Сумгайыта.

В результате нарушения требований законодательства по 50 случаям был составлен протокол в отношении лиц, совершивших административное правонарушение, применены штрафы.

В ходе мониторингов было выявлено проведение отдельными лицами незаконных строительных и оградительных работ, необоснованное присвоение земельных участков на землях прибрежной защитной полосы Каспийского моря, находящихся в государственной собственности.

Во время проводимых рейдов и мониторингов незаконные строительные работы на таких земельных участках останавливаются.

В отношении некоторых земельных пользователей, не представивших документы, были применены штрафы, документы по присвоению представлены в МВД.

Отметим, что согласно требованиям указа Президента Азербайджана от 15 января 2016 года, предусматривающего изменение в Земельный кодекс, Комитет подготовил графическое изображение 20-50 метровой прибрежной защитной полосы Каспийского моря.

За такое правонарушение физические, должностные и юридические лица штрафуются на 4000, 8000 и 40 000 манатов соответственно. В отношении лиц, возводящих незаконные строения на территории 20-50 метровой прибрежной защитной полосы Каспийского моря, в Уголовном кодексе также предусмотрено наказание - лишение свободы сроком от 7 до 10 лет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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