Завтра на Абшероне местами возможны кратковременные грозовые дожди

24 июля 2018 16:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, однако к вечеру в некоторых местах полуострова ожидаются кратковременные грозовые дожди, умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 23-26, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью 24-26, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 45-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды будет 26-27 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

В районах Азербайджана без осадков, однако в первой половине дня в отдельных местах Малого Кавказа прогнозируются кратковременные грозовые дожди, ветер восточный. Температура ночью 20-25, днем 34-39, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается близкая к климатической норме температура, что благоприятно для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В воскресенье в Баку будет ветрено, до 32 градусов тепла
Общество 7 июля 13:19
Прогноз погоды в Азербайджане на выходные дни
Общество 6 июля 17:45
С завтрашнего дня температура воздуха в Азербайджане снизится на 4-6 градусов
Общество 6 июля 15:18
Завтра в Азербайджане жара немного спадет
Общество 5 июля 15:43
Завтра в Баку до 41 градуса тепла при высокой влажности
Общество 4 июля 15:50
Завтра в Азербайджане температура немного снизится
Общество 4 июля 15:46
Лента новостей
В Баку отметили юбилей Расима Балаева: Пример героических образов для молодежи (ФОТО)
Культура 16:54
Израиль направит протест в ООН в связи со сбитым самолетом ВВС Сирии
Израиль 16:52
Лавров и Герасимов направились на переговоры в Париж, сообщил источник
Россия 16:49
Узбекистан лидирует среди стран СНГ по динамике роста продаж автомобилей LADA (Эксклюзив)
Бизнес 16:43
Госагентство об участии азербайджанских СК в проекте обязательного медстрахования (Эксклюзив)
Бизнес 16:40
SOCAR в несколько раз увеличила поставки газа в Украину
Энергетика 16:34
Визит Президента Ильхама Алиева во Францию особо значим с точки зрения объективного подхода к решению карабахской проблемы - депутат
Политика 16:31
Крупная азербайджанская компания удвоит инвестиции в Черногорию
Бизнес 16:27
В Казахстане банк и нацоператор автодорог стали стратегическими партнерами
Казахстан 16:22