Завтра на Абшероне местами возможны кратковременные грозовые дожди

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет без осадков, однако к вечеру в некоторых местах полуострова ожидаются кратковременные грозовые дожди, умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном во вторник.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 23-26, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью 24-26, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 45-50 процентов.

На северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) завтра температура морской воды будет 26-27 градусов, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 27-28 градусов. Умеренный северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

В районах Азербайджана без осадков, однако в первой половине дня в отдельных местах Малого Кавказа прогнозируются кратковременные грозовые дожди, ветер восточный. Температура ночью 20-25, днем 34-39, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается близкая к климатической норме температура, что благоприятно для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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